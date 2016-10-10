Запорізький "Мотор" здобув першу перемогу в сезоні гандбольної Ліги чемпіонів

Запорізький "Мотор" переміг данський "Хольстебро" у 3-му турі групового турніру гандбольної Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 34:28.

Найрезультативнішими гравцями у складі "Мотора" стали литовець Айденас Малашинскас (7 голів), а також росіяни Гліб Калараш (6) та Ігор Сорока (5).

Першу половину матчу запорізька команда виграла з рахунком 19:10, але після перерви гості ледь не скоротили відставання, зробивши рахунок 24:21. Однак до кінця матчу "Мотору" вдалося знову збільшити відрив, в результаті чого гра завершилася з шестиочковой різницею в рахунку.

Таким чином, "Мотор" завоював свою першу перемогу в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів і тепер посідає третє місце в своїй групі, маючи порівну очок з турецьким "Бешикташем". На перших двох прохідних місцях знаходяться французький "Нант" і румунське "Динамо".