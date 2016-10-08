Екс-кращий тенісист України Долгополов оголосив про дострокове завершення сезону

Український тенісист Олександр Долгополов у нинішньому сезоні більше не зіграє через травму спини. Про це він заявив на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт усім моїм фанатам і просто любителям тенісу. На жаль, змушений оголосити, що сезон 2016 для мене закінчено у зв'язку з травмою спини. Ми з командою активно працюємо над відновленням і сподіваємося повернутися сильними і здоровими 2017-м. Так що скоро побачимося, не сумуйте", — написав Долгополов.

Нагадаємо, останні кілька років 27-річний Долгополов займав найвище серед усіх українців місце в рейтингу ATP, а в січні 2012-го року домігся свого найкращого показника, ставши 13-ою ракеткою світу.

У нинішньому сезоні він входив до Топ-30 рейтингу, але наприкінці літа втратив понад 20 позицій і віддав статус найкращого тенісиста України Іллі Марченку. На даний момент Долгополов займає 59-й рядок таблиці ATP.