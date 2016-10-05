Плавчиня Зевіна завоювала срібло та бронзу у другий день етапу Кубка світу в Дубаї

У Дубаї (ОАЕ) завершився 5-й етап Кубка світу з плавання, де у другий день змагань українка Дарина Зевіна завоювала срібло і бронзу, повідомляє офіційний сайт змагань.

На дистанції 100 метрів на спині українка показала результат 56.91 секунди.

Вона на 0,35 секунди відстала від олімпійської чемпіонки Ріо-2016 Катінкі Хоссу, яка виграла заплив.

Читайте такожПлавчиха Зевіна двічі перемогла на етапі Кубка світу триразову Олімпійську чемпіонку

У свою чергу, дистанцію 400 метрів вільним стилем Зевіна подолала за 4 хвилини 08.50 секунди. Тут вона фінішувала на 3-му місці. Зевіна відстала від Хоссу і китаянки Фанг І, яка фінішувала другою.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Зевіна виграла золото і срібло етапу КС в Дубаї.

Турнір проходив в Об'єднаних Арабських Еміратах 4-5 жовтня.