Четверо українців виступлять у фіналі Кубку світу з кульової стрільби

У фіналі Кубка світу з кульової стрільби Україну представлятимуть 4 спортсмени, які вибороли це право за спеціальним рейтингом Міжнародної федерації стрільби, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Всього на турнірі буде розіграно 10 комплектів нагород в олімпійських дисциплінах.

Україну на змаганнях представлятимуть олімпійська чемпіонка Олена Костевич, срібний призер Ігор Сергій Куліш, чемпіони Європи та призери Кубків світу Олег Омельчука і Олег Царьков.

Слід відзначити, що свого часу володарями Кубка світу ставали і Олена Костевич, і Олег Омельчук.

Змагання в італійському місті Болонья триватимуть з 5 до 9 жовтня.