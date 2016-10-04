Четверо українців виступлять у фіналі Кубку світу з кульової стрільби
17:30, 04 жовтня 2016Інше
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5 жовтня в італійському місті Болонья стартує фінал Кубка світу з кульової стрільби.
Костевич змагатиметься у фіналі Кубку світу / ipukr.com
У фіналі Кубка світу з кульової стрільби Україну представлятимуть 4 спортсмени, які вибороли це право за спеціальним рейтингом Міжнародної федерації стрільби, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Всього на турнірі буде розіграно 10 комплектів нагород в олімпійських дисциплінах.
Україну на змаганнях представлятимуть олімпійська чемпіонка Олена Костевич, срібний призер Ігор Сергій Куліш, чемпіони Європи та призери Кубків світу Олег Омельчука і Олег Царьков.
Слід відзначити, що свого часу володарями Кубка світу ставали і Олена Костевич, і Олег Омельчук.
Змагання в італійському місті Болонья триватимуть з 5 до 9 жовтня.
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