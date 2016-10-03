Світоліна розпочала з перемоги тенісний турнір China Open в Пекіні

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна вийшла у другий раунд турніру China Open в Пекіні з призовим фондом в 5,424,394 доларів.

У першому раунді українка у двох сетах перемогла німкеню Тетяну Марію - 6:2, 6:2. Таким чином, Світоліна третій рік поспіль стартувала з перемоги в цьому турнірі.

На наступному етапі China Open Світоліна зустрінеться з іншого німкенею Сабін Лісіцкі. Переможниця цій дуелі має високі шанси зустрітися в третьому раунді з першою ракеткою світу Анжелік Кербер.