Світоліна програла на тенісному турнірі в Китаї

В Ухані (Китай) завершився матч 2-го кола тенісного турніру Dongfeng Motor Wuhan Open категорії Premier 5, в якому українка Еліна Світоліна програла Петрі Квітовій з Чехії і завершила боротьбу, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Ця поразка для українки стало третьою у протистояннях з Квітовою в нинішньому році.

Світоліна поступилася суперниці практично без боротьби, вигравши за весь матч лише чотири гейми - 3:6, 1:6.

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У матчі, який тривав рівно годину, наша спортсменка зробила 3 ейси і допустили 1 подвійну помилку. У той же час, вона виграла лише половину розіграшів м'ячів на першій подачі і 42 відсотки м'ячів на другій подачі.

При цьому, українка вела в рахунку на початку матчу - 3:1, але потім програла п'ять геймів поспіль. У другому сеті українка також зуміла повести в рахунку 1:0, після чого програла шість геймів поспіль.

Світоліна була єдиною представницею України в одиночному жіночому турнірі змагань у Китаї.