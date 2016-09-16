Українські тенісисти програють після першого дня матчу Кубка Девіса Японії

Чоловіча збірна України з тенісу програє після першого дня матчу плей-офф Світової групи Кубка Девіса команді Японії з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці програли обидва одиночних матчу.

Першими на корт вийшли Таро Даніель і лідер української команди Сергій Стаховський. Гра двох тенісистів приблизно однакового рівня (88-го і 105-го номерів світового рейтингу) у рівній боротьбі тривала протягом двох сетів. І кожного раз в додатковому геймі - тай-брейку - верх брав Даніель, який стоїть трохи вище у класифікації - 7:6, 7:6. А в третьому сеті японцеві і взагалі вдалося розгромити суперника з рахунком 6:1.

Потім був поєдинок Йосіхіто Нісіока - Ілля Марченко, в якому боротьба була трохи більше завзята. Наш спортсмен програв першу партію (4:6), але зумів виграти другу - 7:5. Втім, на цьому успіхи українця завершилися. Наступні дві партії, а разом з ними і матч він програв матч - 4:6, 5:7.

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Таким чином, загальний рахунок матчу - 2:0 на користь команди Японії.

В суботу відбудеться парна гра, на яку заявлені Кей Нісікорі/Юїті Сугіта - Данило Калениченко/Сергій Стаховський. У разі перемоги японського дуету переможець матчу буде визначений достроково. В іншому випадку, в неділю українцям необхідно буде ще перемагати у двох останніх одиночних іграх.

Як повідомляв УНІАН, матч Кубка Девіса Японія-Україна проходить в Осаці з 14 по 16 вересня.