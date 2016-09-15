"Мотор" став володарем Суперкубка України з гандболу

У Харкові відбувся матч за Суперкубок України з гандболу, де в боротьбі за трофей чинний чемпіон і володар Кубка України «Мотор» впевнено обіграв віце-чемпіона країни ЗТР - 31:21, повідомляє Xsport.

Команда Миколи Степанця почала йти у відрив з самого старту поєдинку і до перерви мала перевагу 14:9. У другій половині ключовими стали перші хвилини. Гандболісти ЗТР здійснили кілька втрат, програвши відрізок з рахунком 1:6. Як не намагався Віталій Нат привести в почуття своїх підопічних під час тайм-аутів, повернутися в гру віце-чемпіони України вже не змогли. «Мотор» довів справу до впевненої перемоги – 31:21, завоювавши перший трофей у сезоні.

Для команди Миколи Степанця ця гра стала репетицією перед стартом у єврокубках. 22 вересня на тій самій харківській арені «Локомотив» клуб із Запоріжжя стартує в Лізі чемпіонів матчем проти французького «Нанта».