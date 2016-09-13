WADA зажадало пояснення рішення провести ЧС з біатлону в російській Тюмені

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) запросило роз'яснення у Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) щодо вибору Тюмені місцем проведення чемпіонату світу 2021 року, повідомляє ТАСС.

Члени Міжнародного союзу біатлоністів 4 вересня в заключний день роботи конгресу в Кишиневі за підсумками таємного голосування віддали право на проведення чемпіонату світу 2021 року Тюмені. Російське місто набрало 25 голосів, тоді як суперники Нове Мєсто (Чехія) і Поклюка (Словенія) - 11 і 13 відповідно. Пізніше з'явилися повідомлення про те, що WADA може звинуватити IBU в порушенні антидопінгового кодексу.

"WADA було дуже здивоване рішенням Міжнародного союзу біатлоністів. 18 листопада 2015 року було оголошено про невідповідність РУСАДА кодексу WADA. Міжнародні федерації повинні довіряти право проведення чемпіонатів світу та інших великих турнірів тільки тим країнам, які приєдналися до відповідної конвенції ЮНЕСКО, і чиї національні спортивні організації, а також національне антидопінгове агентство відповідають усім прийнятим стандартам. WADA запросило роз'яснення у IBU щодо прийнятого рішення і в подальшому планує прийняти певні заходи", - сказав представник WADA.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) в липні закликав міжнародні федерації з зимових видів спорту заморозити підготовку до міжнародних змагань в Росії після доповіді незалежної комісії WADA про допінг-махінації в країні. Однак на конгресі IBU в Кишиневі, який проходив з 1 по 4 вересня, було оголошено, що МОК схвалив кандидатуру Тюмені в якості міста, який претендує на проведення чемпіонату світу.