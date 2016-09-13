Чоловіча збірна України завоювала "срібло" шахової Олімпіади, жіноча - "бронзу"

У Баку (Азербайджан) завершилася шахова Олімпіада-2016, за підсумками якої чоловіча збірна України посіла 2-е місце, а жіноча - 3-е, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сьогодні, у заключному 11-му турі чоловіча збірна України проводила матч проти команди Чехії і виграла з рахунком 3:1.

Свої партії виграли Павло Ельянов (чорними фігурами) і Андрій Волокітін (білими). У свою чергу, Руслан Пономарьов та Юрій Криворучко зіграли внічию.

У підсумковій турнірній таблиці збірна України поступилася за додатковими показниками команді США (20 очок). Третє місце на рахунку команди Росії (18 балів).

У жіночому турнірі в останньому турі збірна України виграла у команди Болгарії з рахунком 3:1. Наша команда поступилася Польщі за додатковими показниками (17 балів). Чемпіоном Олімпіади стала команда Китаю (20). Українки в боротьбі за бронзу на 1 бал випередили команду Росії (16).

Команду у своєму Facebook вже привітав Президент України Петро Порошенко: "Наша чоловіча збірна здобуває срібло Всесвітньої шахової олімпіади в Баку. Хлопцям лише трохи не вистачило до золота. Жінки виборюють бронзу! Дякую нашим шахістам за блискучу гру!", - написав Порошенко.

Шахова Олімпіада проходила в Баку з 1 по 13 вересня.