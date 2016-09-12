Національний олімпійський комітет виплатив грошові премії медалістам Ігор-2016

12:29, 12 вересня 2016
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Сума преміальних склала 300, 200 та 120 тисяч гривень за золоту, срібну та бронзову медаль відповідно.

rio2016.com

Національний олімпійський комітет України виплатив власні грошові винагороди усім медалістам Ігор  в бразильському Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба НОК.

Сума преміальних склала 300, 200 та 120 тисяч гривень за золоту, срібну та бронзову медаль відповідно.

Разом з грошовими преміями олімпійці отримали від НОК цінні подарунки. Урочисте вручення відбулося на головній спортивній арені України НСК «Олімпійський» в рамках Олімпійського уроку під час святкування Дня фізичної культури та спорту України.

Поважаючи та цінуючи вагомий внесок в успіх спортсменів їх наставників, Національний олімпійський комітет відзначив й тренерів наших медалістів, яким були вручені сучасні гаджети «Самсунг».

«Ми пишаємося нашими олімпійцями! Кожен з них – справжній герой! На честь їх перемог в Ріо піднімався прапор України та лунав гімн нашої держави. Національний олімпійський комітет й надалі підтримуватиме олімпійців та їх тренерів, які є яскравим прикладом для наслідування молодим поколінням, зразком для виховання сильної та здорової нації», - наголосив президент НОК Сергій Бубка.

Ігри ХХХІ Олімпіади відбулися в бразильському Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.

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