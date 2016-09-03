Плавчиня Зевіна двічі перемогла на етапі Кубка світу триразову Олімпійську чемпіонку

У Москві завершився перший день етапу Кубка світу з плавання, де автором однією з сенсацій стала українка Дарина Зевіна, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка стала переможницею на дистанції 50 метрів на спині, випередивши 3-разову олімпійську чемпіонку Ріо-2016 Катинку Хоссу з Угорщини.

Зевіна пропливла дистанцію за 26,25 секунди, у той час як Хоссу - за 26,51. Третє місце на рахунку австралійки Емілі Себом.

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Потім Зевіна повторила свій успіх на дистанції 200 метрів, яку пропливла за 2 хвилини 00,47 секунди. Тут 2-е місце також виборола Хоссу, а третє - Себом.

Етап Кубка світу з плавання у Москві проходить 3-4 вересня.