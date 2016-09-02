Серена Вільямс повторила рекорд за кількістю перемог на турнірах "Великого шолому"

Американка Серена Вільямс, яка обіграла у другому колі Відкритого чемпіонату США свою співвітчизницю Ваню Кінг з рахунком 6:3, 6:3, зрівнялася за кількістю виграних матчів на турнірах «Великого шолома» з Мартіною Навратіловою з Чехії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Тепер на рахунку обох тенісисток по 306 переможних матчів.

Наступна перемога виведе уродженку міста Сагінау (США) в одноосібні лідери серед жінок. У матчі 1/16 фіналу турніру Вільямс зіграє з Йоханною Ларссон зі Швеції. Ця гра відбудеться в суботу.

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Вільямс - переможниця 22-х турнірів "Великого шолома". Відкритий чемпіонат США вона вигравала шість разів (1999, 2002, 2008, 2012-2014).

Навратілова - переможниця 18-ти турнірів серії "Великого шолома". 59-річна чешка завершила спортивну кар'єру через більш ніж через 30 років після початку виступів на професійному корті - з 1975 по 2006 роки.