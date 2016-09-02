Радник Жданова назвав щомісячний дохід борця Беленюка - в середньому близько 108 тисяч гривень

Радник міністра молоді та спорту Ігоря Жданова Павло Булгак у своєму Facebook прокоментував слова срібного призера Олімпійських ігор у Ріо Жана Беленюка, який в черговий раз серйозно поскаржився на фінансування в українському спорті.

Беленюк зауважив, що Міністерство спорту і окремі федерації не мають авторитету і ваги в міжнародних структурах, а також задався питанням - за які заслуги співачка Джамала отримала трикімнатну квартиру в Києві.

«Знаєте, всьому є межа, в тому числі людської жадібності. Скажіть, скільки ще наших грошей потрібно Жану Беленюку, щоб, нарешті, відчути себе «людиною, який взяв від життя по максимуму в свої 25 років?», - зазначає Булгак.

"Чому це наші гроші? Тому що все це: зарплата в міністерстві молоді і спорту, міноборони, стипендія президента, преміальні чемпіонатів світу і Європи, Олімпіади – кошти державного бюджету, гроші платників податків, гроші кожного українця. Жан любить розповідати в інтерв'ю, як держава, а це всі ми з вами, не цінує його працю, перемоги на змаганнях, який він бідний, нещасний спортсмен.

Отже, рахуємо разом, як Україна, одна з найбідніших країн в Європі, виплачує особисто Жану Беленюку:

Зарплата в міністерстві молоді та спорту України за 2015-16 роки: 167 тис 427 грн.

Зарплата у міністерстві оборони України (ЦСКА) за 2015-16 роки: 153 тис 659 грн.

Стипендія президента України за 2015-16 роки: 120 тис грн.

Преміальні чемпіонатів світу та Європи з 2015-16 роки: 140 тис грн.

Преміальні за Ріо-2016: 2 млн 244 тис грн.

У сумі від президента, міністерства молоді, міноборони за 2015-16 роки: 2 млн 605 тис грн.

Таким чином, середній місячний дохід Жана Беленюка за рахунок коштів платників податків за останні 2 роки склав 108 тис грн. При цьому збори, проживання, перельоти, харчування, участь у міжнародних змаганнях також оплачує держава", - підсумовує радник міністра.

"Крім того, безкоштовно в 2016 році Жан Беленюк вже отримав від Києва сертифікат на однокімнатну квартиру в новобудові, земельну ділянку, грошову премію в 100 тис грн. За срібло Ріо від національного олімпійського комітету України Жан Беленюк отримає ще 200 тис грн. За успішні виступи на чемпіонатах Європи, світу, Ріо в 2015-16 роках від федерації греко-римської боротьби Жан Беленюк отримав приблизно 1 млн 800 тис грн. З урахуванням ринкової вартості квартири, землі і всіх цих шалених виплат, — цей спортсмен на сьогоднішній день є твердим мультимільйонером. Замість скарг Жан повинен бути вдячний своїм співвітчизникам, своїй державі за турботу. Нагадаю, мінімальна зарплата в Україні складає 1450 грн, мінімальна пенсія — 1130 грн в місяць. «Бідний» український спортсмен Жан Беленюк отримує щомісяця дохід у 100, а то і 200 разів більше, ніж пересічні пенсіонери в Україні. Подумаємо про це. У мене все», – додав Булгак.

Жан Беленюк - срібний призер Ігор-2016 в Ріо, регулярно виступає з критикою українських спортивних чиновників, які, на його думку приділяють недостатньо уваги спортсменам, як з точки зору захисту їх інтересів на міжнародній арені, так і в питаннях фінансування найсильніших спортсменів країни.