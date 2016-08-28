Британський спортсмен помер при спробі перепливти Ла-Манш

Про це повідомляє BBC з посиланням на організацію Enduroman Events, яка стежила за успіхами спортсмена.

Томас почав свій заплив з британського Довера 27 серпня. Однак, через 16 годин після старту він став відчувати труднощі і втратив свідомість. Рятувальники витягли його з води неподалік від французького Кале і доставили в лікарню, проте врятувати Томаса не вдалося.

Як зазначили у французькому МЗС, Париж готовий надати допомогу родині загиблого.

Відзначається, що Томасу раніше вдавалося перепливти Ла-Манш, це було у 2014 році. Довжина протоки становить 578 км, вона відділяє Великобританію і материкову частину Європи. Ширина ділянки, яку намагався переплисти спортсмен, становить близько 21 милі.