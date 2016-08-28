Українка Світоліна програла в одиночному фіналі тенісного турніру в Нью-Хейвені, Бондаренко - в парному

У Нью-Хейвені (США) в ніч на неділю за київським часом завершився тенісний турнір Connecticut Open (категорія - Premier), в одиночному фіналі якого українка Еліна Світоліна програла Агнешці Радванській з Польщі, а в парі - поступився дует за участю Катерини Бондаренко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Світоліна, яка вперше в кар'єрі вийшла у фінал престижного турніру категорії Premier, провалила перший сет у поєдинку з суперницею з Польщі. Українка зуміла виграти лише один гейм. Втім, відчувши, що втрачати більше нічого, наша тенісистка включилася в боротьбу і на рівних з суперницею провела другий сет. Доля матчу вирішувалася на тай-брейку, де знову найсильнішою виявилася Радванська - 1:6, 6:7.

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У парному фіналі Катерина Бондаренко в дуеті з Чі-Юнь Чуань (Тайвань) зійшлися в боротьбі за титул з Санєй Мірзою (Індія) і Монікою Нікулеску (Румунія) і також поступилися в двох сетах. Щоправда, на відміну від одиночного фіналу, тут боротьба була в кожній партії, але в кінцівці незмінно вигравали суперниці - 4:6, 5:7.

Connecticut Open проходив з 19 по 27 серпня і став останнім підготовчим турніром до Відкритого чемпіонату США. Змагання в Нью-Йорку за участю всіх найсильніших тенісистів світу відбудуться з 29 серпня по 11 вересня.