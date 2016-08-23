Збірну Росії остаточно залишили без шансів виступити на Паралімпіаді

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Паралімпійського комітету Росії з приводу участі спортсменів з РФ на Паралімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Таким чином, російські спортсмени не виступлять на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Міжнародний параолімпійський комітет (МПК) відсторонив збірну Росії з Паралімпіади-2016.