Збірну Росії остаточно залишили без шансів виступити на Паралімпіаді
13:16, 23 серпня 2016Інше
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CAS відхилив апеляцію Паралімпійського комітету Росії на рішення МПК.
Россия отстранена от Паралимпиады / Alexander Vilf / Sputnik
Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Паралімпійського комітету Росії з приводу участі спортсменів з РФ на Паралімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Таким чином, російські спортсмени не виступлять на Паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Міжнародний параолімпійський комітет (МПК) відсторонив збірну Росії з Паралімпіади-2016.
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