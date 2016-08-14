Харківський "Локомотив" виграв Суперкубок України з футзалу
15:49, 14 серпня 2016Інше
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Харківська команда четвертий раз поспіль виграла перший трофей сезону в Україні.
"Локомотив" розгромив "Енергію" / mfk-lokomotiv.com.ua
Харківський "Локомотив" розгромив львівську "Енергію" у матчі за Суперкубок України з футзалу. Рахунок матчу - 7:0.
Три голи у складі переможців ще у першому таймі забив Євген Сірий. Також відзначилися забитими м'ячами Артем Рось, Дмитро Сорокін, Богдан Свиридов і Максим Литвинов.
Енергія (Львів) – Локомотив (Харків) – 0:7 (0:4)
Голи: Сірий (12, 12, 19), Рось (14), Сорокін (22), Свиридов (33), Литвинов (40).
Нагадаємо, в минулому сезоні львівська "Енергія" стала чемпіоном України, а "Локомотив" виграв Кубок країни.
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