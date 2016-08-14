Харківський "Локомотив" виграв Суперкубок України з футзалу

Харківський "Локомотив" розгромив львівську "Енергію" у матчі за Суперкубок України з футзалу. Рахунок матчу - 7:0.

Три голи у складі переможців ще у першому таймі забив Євген Сірий. Також відзначилися забитими м'ячами Артем Рось, Дмитро Сорокін, Богдан Свиридов і Максим Литвинов.

Енергія (Львів) – Локомотив (Харків) – 0:7 (0:4)

Голи: Сірий (12, 12, 19), Рось (14), Сорокін (22), Свиридов (33), Литвинов (40).

Нагадаємо, в минулому сезоні львівська "Енергія" стала чемпіоном України, а "Локомотив" виграв Кубок країни.