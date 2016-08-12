Знаменитий бейсболіст видасть книгу про Мохаммеда Алі

Екс-капітан команди Головної бейсбольної ліги MLB) Дерек Джетер видасть книгу Muhammad Ali Unfiltered, повідомляє Sport Arena, посилаючись на BoxingScene.

Книга про легендарного боксера вийде за допомогою видавництва, яке належить самому Джетеру.

Презентація намічена на жовтень, а шанувальники таланту Алі побачать у книзі набір фотографій з приватного архіву боксера, його найкращі вислови та розповіді дружини.

"Непохитна сміливість, впевненість та наполегливість будуть і далі жити в тих, на кого вплинув Мохаммед", — прокоментував новину сам Джетер.

Джетер завершив кар'єру в 2014-му році, коли вийшла перша книга даної серії про зірок спорту — Jeter Unfiltered.

Як повідомляв УНІАН, Мохаммед Алі помер 4 липня на 75-му році життя в одній з лікарень Фінікса.