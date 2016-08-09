Українсько-польська команда Kolss-BDC виграла міжнародну велогонку в Одесі

В Одесі завершилися міжнародні велоперегони категорії 1.2 UCI — Tour de Ribas і Odessa Grand Prix. Майже весь подіум дістався українсько-польській команді Kolss-BDC, повідомляє прес-служба Федерації велоспорту України.

У гонці Tour de Ribas, яка стартувала на Дерибасівській, але пройшла по заміському маршруту, перемогу святкували всі підопічні Миколи Скоренка — Андрій Василюк (перше місце), Михайло Кононенко (друге місце) і Сергій Лагкуті (третє місце). А в Odessa Grand Prix, що пройшла вже центральними вулицями Одеси, переможну ходу вдалося припинити тільки велогонщику білоруської команди Minsk Cycling Club Олександру Головашу, який завоював бронзу. Золото і срібло у спортсменів Kolss-BDC — Олександра Превара і Віталія Буца. Цікаво, що представник білоруської команди раніше виступав за київську команду Kolss.

Президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко прокоментував успіхи українських велогонщиків: «Домінування команди Kolss-BDC очікувалося, адже за неї виступають найсильніші українські шосейники. Для решти команд протистояти Kolss-BDC — це школа і справжня боротьба».

Вперше велогонку "Одеса Гран-прі" провели в 1995 році, а в 2015 році, у 20-й раз, вона стала міжнародною, увійшла в календар перегонів Europe Tour і Міжнародного союзу велосипедистів.