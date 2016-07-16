Українець Бондаренко увійшов до трійки призерів етапу "Діамантової ліги"

Богдан Бондаренко з найкращим особистим результатом сезону став другим на етапі «Діамантової ліги» у Монако, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Бондаренко посів 2-ге місце зі стрибків у висоту з результатом 2,37 м. Цю висоту він подолав з другої спроби. Результат став найкращим для українця в нинішньому сезоні. Переміг з національним рекордом італієць Джанмарко Тамбері (2,39 м). Намагаючись підкорити 2,41 м, він отримав травму і був доставлений у лікарню.

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Після перемоги у Монако Бондаренко очолив «діамантові» перегони з 26 очками. В американця Еріка Кінарда 20 пунктів. Замикає трійку британець Роббі Грабарз (17).

Змагання у Монако були першими для Бондаренка після етапу «Діамантової ліги» у Римі, 2 червня.

Слід також відзначити, що Ольга Саладуха у секторі для потрійного стрибка була п’ятою (14,03 м). Перемогла колумбійка Катеріне Ібаргуен (14,96 м).