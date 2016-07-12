У Києві вшанували найкращих спортсменів України травня та червня

В Олімпійському домі відбулося нагородження найкращих спортсменів України, де дипломи, статуетки та грошові премії з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримали найкращі спортсмени травня та червня – лучниця Вероніка Марченко та шпажист Богдан Нікішин, повідомляє прес-служба НОК.

Також нагороди отримали їх наставники – Віктор Сидорук і Марія Гавелко, Ольга Маркіна.

Нагадаємо, що на травневому чемпіонаті Європи зі стрільби з лука Вероніка Марченко оформила «золотий дубль», здобувши медалі найвищого ґатунку в індивідуальній та командній першостях.

У червні лідер збірної України з фехтування на шпагах Богдан Нікішин на європейській першості продемонстрував чудовий результат, здобувши першу в своїй кар'єрі індивідуальну медаль Старого Світу. Окрім особистої «бронзи» українець посів третє місце у командних змаганнях.

«24 дні відділяють нас від найголовнішого старту чотириріччя – Ігор ХХХІ Олімпіади, які прийматиме бразильський Ріо-де-Жанейро. Наші 4 лучники мають в активі перепустки на Ігри-2016, у фехтувальників – 13 спортсменів. Переконаний, що наші сьогоднішні герої, які на останніх чемпіонатах Європи у своїх видах спорту продемонстрували справжній бійцівський характер та непохитну волю й майстерність, порадують нас й в олімпійському Ріо», - сказав під час нагородження Сергій Бубка.

Для Вероніки Марченко та Богдана Нікішина це перші високі визнання НОК.