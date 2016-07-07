Серена Вільямс зіграє з Кербер у фіналі Вімблдонського турніру

У передмісті Лондона завершилися півфінальні матчі турніру Уїмблдону, в яких лідер світового рейтингу американка Серена Вільямс обіграла росіянку Олену Весніну, а її сестра Вінус Уільяімс програла Анжеліці Кербер з Німеччини повідомляє офіційний сайт турніру.

Серена Вільямс виграла з рахунком 6:2, 6:0.

Вільямс мала беззаперечну перевагу протягом усієї гри і дозволила суперниці виграти перший гейм тільки при рахунку 4:0 на свою користь. Другий гейм росіянка виграла за рахунку 5:1, скоротивши відставання до 5:2 і після цього тільки програвала.

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Матч тривав лише 48 хвилин.

Матч тривав лише 48 хвилин.

У свою чергу, Кербер в протистоянні з Вінус Вільямс провела на корті трохи більше часу (1 година і 11 хвилин), але здобула не менше впевнену перемогу - 6: 4, 6: 4.

У першому сеті за рахунку 2:2 Кербер виграла три гейми поспіль, зробивши один брейк (5:2). А потім, вже за рахунку 5:3, програла гейм на своїй подачі дозволивши суперниці довести різницю в рахунку до мінімальної (5:4). Проте, німкеня зуміла зробити другий брейк і виграти партію.

У другому сеті все вирішилося на самому початку, коли Кербер виграла два гейми поспіль (2:0). Надалі суперниці вигравали тільки гейми на своїх подачах.

Фінал в жіночому одиночному розряді відбудеться 9 липня.

Як повідомляв УНІАН, найпрестижніший у світі тенісний турнір Вімблдон-2016 проходить з 27 червня по 10 липня.