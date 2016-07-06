Федерер, Маррей, Раоніч і Бердих вийшли у півфінал Вімблдону

Несподіванок у чвертьфінальних поєдинках знаменитого тенісного турніру не сталося.

Тенісисти Роджер Федерер, Енді Маррей, Мілош Раоніч і Томаш Бердих вийшли в півфінал турніру уїмблдону. Примітно, що у чвертьфіналах Федереру і Маррею знадобилися всі п'ять сетів, щоб обіграти суперника. Результати матчів: Роджер Федерер (Швейцарія) – Марін Чіліч (Хорватія) - 6:7, 4:6, 6:3, 7:6, 6:3; Мілош Раоніч (Канада) – Сем Куеррі (США) - 6:4, 7:5, 5:7, 6:4; Томаш Бердих (Чехія) – Лукас Поїлл (Франція) - 7:6, 6:3, 6:2; Енді Маррей (Великобританія) – Жо-Вільфред Тсонга (Франція) - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 6:1. У півфіналі Роджер Федерер зіграє з Мілошем Раонічем, а Томаш Бердих - з Енді Марреєм.

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