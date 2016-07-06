Федерер, Маррей, Раоніч і Бердих вийшли у півфінал Вімблдону
23:14, 06 липня 2016Інше
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Несподіванок у чвертьфінальних поєдинках знаменитого тенісного турніру не сталося.
Reuters
Тенісисти Роджер Федерер, Енді Маррей, Мілош Раоніч і Томаш Бердих вийшли в півфінал турніру уїмблдону.
Примітно, що у чвертьфіналах Федереру і Маррею знадобилися всі п'ять сетів, щоб обіграти суперника.
Результати матчів:
Роджер Федерер (Швейцарія) – Марін Чіліч (Хорватія) - 6:7, 4:6, 6:3, 7:6, 6:3;
Мілош Раоніч (Канада) – Сем Куеррі (США) - 6:4, 7:5, 5:7, 6:4;
Томаш Бердих (Чехія) – Лукас Поїлл (Франція) - 7:6, 6:3, 6:2;
Енді Маррей (Великобританія) – Жо-Вільфред Тсонга (Франція) - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 6:1.
У півфіналі Роджер Федерер зіграє з Мілошем Раонічем, а Томаш Бердих - з Енді Марреєм.
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