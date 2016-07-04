Вімблдон: Федерер та сестри Вільямс вийшли до чвертьфіналу турніру

Екс-перша ракетка світу Роджер Федерер вийшов у чвертьфінал турніру Вімблдону. Сьогодні швейцарський тенісист в матчі 1/8 фіналу обіграв американця Стіва Джонсона.

Крім Федерера, до чвертьфіналу вийшли Енді Мюррей, Марін Чіліч, Сем Куеррі, Мілош Раоніч, Лукас Поїлл і Жо-Вільфред Тсонга. Поєдинок між Іржи Вєсєли і Томасом Бердихом завершиться пізніше.

Результати дня в одиночному розряді серед чоловіків виглядають так:

Роджер Федерер (Швейцарія) – Стів Джонсон (США) - 6:2, 6:3, 7:5;

Енді Маррей (Великобританія) – Нік Кіргіос (Австралія) - 7:5, 6:1, 6:4;

Марін Чіліч (Хорватія) – Кей Нісікорі (Японія) - 6:1, 5:1; Нісікорі знявся;

Мілош Раоніч (Канада) – Давід Гоффен (Бельгія) - 4:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:4;

Жо-Вільфред Тсонга (Франція) – Рішар Гаске (Франція) - 4:2; Гаске знявся;

Лукас Поїлл (Франція) - Бернард Томіч (Австралія) – 6:4, 4:6, 3:6, 6:4, 10:8;

Сем Куеррі (США) – Ніколя Маю (Франція) - 6:4, 7:6, 6:4;

Іржі Вєсєли (Чехія) – Томаш Бердих (Чехія) - 6:4, 3:6, 6:7, 7:6; Матч буде дограно завтра.

У жіночому турнірі до чвертьфіналу пробилися Серена і Вінус Вільямс, Анастасія Павлюченкова, Олена Весніна, Домініка Цибулкова, Анжелік Кербер, Симона Халеп і Ярослава Шведова.

Серена Вільямс (США) – Свєтлана Кузнєцова (Росія) - 7:5, 6:0;

Анастасія Павлюченкова (Росія) – Коко Вандевей (США) - 6:3, 6:3;

Єлєна Весніна (Росія) – Єкатеріна Макарова (Росія) - 5:7, 6:1, 9:7;

Домініка Цибулкова (Словаччина) – Агнешка Радванська (Польща) - 6:3, 5:7, 9:7;

Анжелік Кербер (Німеччина) – Місакі Дої (Японія) - 6:3, 6:1;

Симона Халеп (Румунія) – Медісон Кіз (США) - 6:7, 6:4, 6:3;

Вінус Вільямс (США) – Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - 7:6, 6:4;

Ярослава Шведова (Казахстан) – Люція Шафаржова (Чехія) 6:2, 6:4.