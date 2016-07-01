Жіночу збірну України з гандболу очолить Борис Чижов
Новим головним тренером жіночої збірної України з гандболу стане досвідчений вітчизняний фахівець Борис Чижов.
Президіум Федерації гандболу України рекомендував Міністерству молоді та спорту України кандидатуру Бориса Чижова для затвердження та підписання контракту. Другим тренером національної команди стане Валерій Войналович, повідомляє прес-служба ФГУ.
Перед тренерським штабом поставлене завдання вивести збірну України до фінальної частини чемпіонату світу-2017. Відбір на ЧС проходитиме у два етапи: груповий турнір та плей-офф.
Рішення по Чижову членами Президіуму ФГУ було прийнято одноголосно. На посаді головного тренера збірної він замінить Бориса Петровського, контракт якого з Міністерством завершився. У Чижова величезний досвід тренерської роботи на рівні клубів та збірних України різних вікових груп.
У кваліфікації до чемпіонату світу-2017 збірна України змагатиметься в Групі 1 з командами Словаччини, Литви та Греції.
Дати матчів групового турніру:
1 тур (5.-6.10.2016): Україна - Литва, Словаччина - Греція
2 тур (8.-9.10.2016): Греція - Україна , Литва - Словаччина
3 тур (23.-24.11.2016): Словаччина - Україна, Греція - Литва
4 тур (26.-27.11.2016): Україна - Словаччина, Литва - Греція
5 тур (30.11.-1.12.2016): Литва - Україна, Греція - Словаччина
6 тур (3.-4.12.2016): Україна - Греція, Словаччина- Литва