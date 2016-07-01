Серб Троїцькі влаштував істерику після рішення судді у спірному моменті матчу Вімблдону (відео)

Сербський тенісист Віктор Троїцькі напередодні влаштував істерику у вирішальний момент матчу проти Альберта Рамоса-Віноласа з Іспанії, повідомляється в Twitter тенісного спільноти doublefault (подвійна помилка).

За рахунку 5:3, 30:30 вирішального сету, на подачі іспанця лінійний суддя зафіксував аут, однак головний арбітр матчу змінив дане рішення на користь Рамоса-Вінолласа. Троїцькі в занадто емоційному стилі вирішив довести Даміано Тореллі свою правоту, бігаючи по корту і демонструючи м'яч, на якому не було видно слідів крейди, однак на рішення арбітра це не вплинуло. Після цього Троїцькі ще деякий час відчайдушно кричав на Даміано, серед іншого назвавши того «найгіршим рефері у світі».

У підсумку матч закінчився перемогою іспанського тенісиста - рахунок у вирішальній партії 6:3.

«Можливо я і відреагував на рішення судді занадто різко, але в такий момент мало хто зміг би стримати свої емоції. Вважаю, що суддя повинен бути оштрафований. Я не хочу розмірковувати про те, як склалася б гра в разі виграшу мною того очка, але це дійсно могло б змінити хід зустрічі», – заявив в інтерв'ю Троїцькі Tennis.com

Наступним суперником іспанця Рамоса-Вінолласа стане Рішар Гаске з Франції.