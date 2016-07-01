Легкоатлетка Степанова, яка першою розповіла про допінг в Росії, зможе взяти участь в Іграх в Ріо

Російська легкоатлетка Юлія Степанова, яка першою публічно підняла тему масового застосування допінгу спортсменами РФ, допущена до міжнародних змагань і, зокрема, зможе виступити на Олімпіаді в Ріо, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF).

Степанова допущена до змагань Радою з допінгу IAAF в якості незалежного нейтрального спортсмена, що не представляє яку-небудь країну.

IAAF негайно поінформував про своє рішення європейську федерацію легкої атлетики ЕАА, враховуючи той факт, що чемпіонат Європи в Амстердамі почнеться менше ніж за тиждень (6-10 липня, Амстердам).

Також у IAAF повідомили, що до них надійшло понад 80 заявок від російських спортсменів, що бажають виступати в міжнародних змаганнях в якості нейтральних атлетів.

Як повідомляв УНІАН, раніше IAAF залишив у силі дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики, через невирішені проблеми з допінгом. Разом з тим, в міжнародній федерації допустили, що атлети з РФ можуть брати участь в Іграх-2016 в Ріо, якщо доведуть, що не причетні до допінгового скандалу.