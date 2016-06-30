Найтитулованіший плавець світу кваліфікувався на Олімпіаду в Ріо
16:22, 30 червня 2016Інше
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Майкл Фелпс візьме участь у п'ятій Олімпіаді поспіль.
Reuters
18-разовий олімпійський чемпіон з плавання американець Майкл Фелпс візьме участь в Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє ESPN.
Фелпс став першим в історії американським плавцем-чоловіком, який візьме участь у п'ятій Олімпіаді поспіль. Серед жінок-плавчих подібне досягнення належить Дар Торрес.
Фелпс зумів кваліфікуватися для участі в Іграх на дистанції 200 м батерфляєм.
Майкл Фелпс — єдиний в історії спорту 18-разовий олімпійський чемпіон, 26-кратний чемпіон світу у 50-метровому басейні. Абсолютний рекордсмен за кількістю нагород в історії Олімпійських ігор (22 медалі).
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