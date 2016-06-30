Найтитулованіший плавець світу кваліфікувався на Олімпіаду в Ріо

18-разовий олімпійський чемпіон з плавання американець Майкл Фелпс візьме участь в Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє ESPN.

Фелпс став першим в історії американським плавцем-чоловіком, який візьме участь у п'ятій Олімпіаді поспіль. Серед жінок-плавчих подібне досягнення належить Дар Торрес.

Фелпс зумів кваліфікуватися для участі в Іграх на дистанції 200 м батерфляєм.

Майкл Фелпс — єдиний в історії спорту 18-разовий олімпійський чемпіон, 26-кратний чемпіон світу у 50-метровому басейні. Абсолютний рекордсмен за кількістю нагород в історії Олімпійських ігор (22 медалі).