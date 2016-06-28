Бондаренко програла у першому ж колі Уїмблдонського турніру

У передмісті Лондона завершився другий ігровий день найпрестижнішого у світі тенісу Вімблдонського турніру, де українка Катерина Бондаренко поступилася Коко Вандевеге з США.

Матч завершився з рахунком 2:6, 6:7.

Гру, в якій зустрічалися посіяна під 27-м номером американка і українка, яка не входить в еліту світового тенісу, перенесли з 17-го корту на Центральний по щасливій випадковості. У Вімблдоні у другій половині дня безперервно йшов дощ, а Бондаренко і Вандевеге ще не встигли почати свій матч. За правилами турніру, якщо гравці почали протистояння, то повинні його закінчити на тому ж корті.

Опинившись в центрі уваги суперниці по-різному відреагували на статус корту і очної гри. Українка була знервована у першому сеті і начисто поступилася суперниці - 2:6. У другому сеті наша спортсменка зуміла вирівняти гру і навіть могла претендувати на перемогу, але в кінцівці програла кілька важливих розіграшів, а у вирішальний момент - на тай-брейку суперниця виявилася значно сильнішою.

В іншому матчі дня за участю українки Лесі Цуренко суперниця також мала перевагу, але не встигла його реалізувати до настання дощу. Росіянка Євгенія Родіна виграє з рахунком 6:3, 4:3. Імовірно, матч буде дограний завтра.

Ще одна українка Катерина Козлова не встигла навіть почати свій матч.

Як повідомляв УНІАН, Вімблдон-2016 проходить з 21 червня по 10 липня.