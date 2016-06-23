17 українських веслувальників візьмуть участь в чемпіонаті Європи

Оприлюднено склад збірної України з веслування на байдарках і каное на чемпіонат Європи, повідомляє пресс-лужба НОК.

Нашу країну на цих змаганнях представлятимуть 17 спортсменів.

Відзначимо, що веслувальники, які увійшли до складу Олімпійської збірної України на Ігри ХХХІ Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, цей старт пропускають.

Склад збірної України виглядає таким чином:

Анастасія Горлова (байдарка-одиночка, 200 м)

Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 та 500 м)

Сергій Баштовий (байдарка-четвірка, 500 м; байдарка-четвірка, 1000 м)

Дмитро Борзуков (байдарка-четвірка, 1000 м)

Юрій Вандюк (каное-двійка, 1000 м)

Віталій Вергелес (каное-двійка, 500 м; каное-четвірка, 1000 м)

Денис Камерилов (каное-двійка, 500 м; каное-двійка, 200 м; каное-четвірка, 1000 м)

Денис Коваленко (каное-двійка, 200 м; каное-четвірка, 1000 м)

Олег Кухарик (байдарка-одиночка, 500 м)

Олександр Максимчук (каное-одиночка, 200 м)

Андрій Рибачок (каное-двійка, 1000 м)

Олександр Сенкевич (байдарка-двійка, 200 м; байдарка-четвірка, 500 м)

Олександр Сівков (каное-одиночка, 500 м)

Олександр Сиромятников (байдарка-четвірка, 1000 м)

Ігор Трунов (байдарка-двійка, 200 м; байдарка-четвірка, 500 м)

Віталій Цуркан (байдарка-четвірка, 500 м; байдарка-четвірка, 1000 м)

Едуард Шеметило (каное-одиночка, 1000 м; каное-четвірка, 1000 м)

Європейська першість з веслування на байдарках і каное стартує у Москві 24 червня. Змагання триватимуть до 26 червня.