Міжнародна федерація важкої атлетики позбавила Росію двох квот на Олімпіаду через допінг

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) позбавила сім національних федерацій частини квот на Олімпійські ігри-2016. Про це повідомляється в релізі прес-служби IWF.

Згідно з рішенням Виконавчої ради IWF, дві квоти - по одній в чоловічій і жіночій команді, втратили Росія, Азербайджан, Молдова, Казахстан, КНДР і Румунія. Чоловічу збірну Білорусії позбавили однієї квоти.

Крім того, до трьох країн найближчим часом можуть застосувати більш суворі санкції, аж до відсторонення.

«Виконавча рада IWF постановила, що національні федерації, у яких було виявлено три або більше порушень антидопінгових правил у процесі повторного аналізу Олімпійських ігор 2008 і 2012, повинні бути відсторонені на один рік. Таким чином, цими країнами можуть стати Казахстан, Росія і Білорусь», — наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) залишила в силі дискваліфікацію російської федерації, що позбавляє можливості легкоатлетів країни высупить під національним прапором на ОІ. "Чисті" росіяни, за певних умов, зможуть виступити на Іграх під прапором Міжнародного олімпійського комітету.

Олімпіада-2016 в Ріо-де-Жайнеро пройде з 5 по 21 серпня. Ігри в Ріо стануть першими, які пройдуть в Південній Америці,