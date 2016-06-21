WADA перевірить російських і китайських плавців на застосування допінгу

WADA і FINA "почали перевірки за повідомленнями про допінг", підтвердив глава агентства Крейг Ріді на симпозіумі WADA в Лондоні, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомив Ріді, найближчим часом має закінчитися незалежне розслідування комісії щодо вживання допінгу російськими спортсменами. "Якщо у звіті комісії будуть зафіксовані якісь порушення, у нас з'явиться можливість створити прецедент і продемонструвати нашу відданість ідеї чистого спорту", - сказав він.

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16 грудня 2014 року WADA оголосила про створення комісії з розслідування звинувачень. До неї увійшли колишній президент WADA Річард Паунд, викладач юриспруденції Річард Макларен і голова департаменту з розслідування інтернет-злочинів баварського управління поліції Ґюнтер Юнгер.

Коментуючи висловлювання одного із засновників агентства Діка Паунда, який виступив за дискваліфікацію російських спортсменів на майбутній Олімпіаді в Ріо, Ріді сказав, що такий варіант розвитку подій існує, але він був би однним із найбільш крайніх заходів.

Як повідомляв УНІАН, у звіті Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) йдеться, що заборонений для застосування спортсменами препарат мельдоній був виявлений у 49 з 52 допінг-проб, узятих у російських спортсменів з 15 лютого по 29 травня 2016 року.