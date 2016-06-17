"Чисті" російські легкоатлети зможуть виступити на Олімпіаді, але не під прапором РФ - IAAF

Рада Міжнародної федерації легкої атлетики на засіданні у Відні ухвалила рішення, що дозволяє спортсменам РФ не замішаним у допінгових скандалах взяти участь в Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро, йдеться в прес-релізі IAAF.

«Атлети та тренери, які доведуть, що не застосовують допінг і слідують суворим антидопінговим правилами, повинні будуть піддатися процесу, за яким вони зможуть подати заявку на участь у міжнародних змаганнях, але не під прапором Росії. Цю пропозицію було підтримано», — йдеться в заяві організації.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна федерація легкої атлетики залишила в силі санкції проти Росії і не допустила спортсменів країни до участі в Олімпійських іграх-2016.

Тепер це рішення може скасувати лише Міжнародний олімпійський комітет (МОК). На черговому засіданні організації 21 червня члени МОК вправі допустити легкоатлетів збірної Росії до участі в Іграх.