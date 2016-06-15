В Ріо представили нагороди Олімпіади-2016 (відео)

За 52 дні до початку Олімпійських ігор Ріо-2016 оргкомітет змагань представив медалі, за які будуть боротися кращі атлети світу, повідомляється на офіційному сайті Ріо-2016.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах , який був присутній на заході в Олімпійському парку Барра, заявив: "Сьогодні ми відзначаємо початок фінального відліку часу до перших Олімпійських ігор, які пройдуть в Південній Америці".

Золоті, срібні та бронзові медалі важать 500 грамів кожна.

Спортсмени , які піднімуться на п'єдестал у Ріо отримають медалі, виготовлені з золота, яке було здобуто без використання ртуті і яке було підготовлено у відповідності зі строгими критеріями стійкості, від початкового видобутку аж до отримання кінцевого продукту.

Як повідомляв УНІАН, літні Олімпійські ігри відбудуться в Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня 2016 року. Це буде перша в історії Олімпіада, проведена в Південній Америці.