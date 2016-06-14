Спортивний арбітражний суд винесе рішення по справі Шарапової не пізніше 18 липня
Сторони домовилися про прискорену процедуру розгляду справи.
Спортивний арбітражний суд (CAS) винесе рішення по апеляції Марії Шарапової, яка отримала дискваліфікацію на два роки за вживання мельдонію, не пізніше 18 липня, повідомляє Спорт-Експрес.
"Сторони домовилися про прискорену процедуру, що дозволить винести рішення не пізніше 18 липня 2016 року", - повідомляє прес-служба CAS.
Раніше сьогодні стало відомо, що Шарапова подала апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS) на рішення Міжнародної федерації тенісу (ITF) про її дискваліфікацію на два роки за застосування допінгу.
Як повідомляв УНІАН, 7 березня Шарапова оголосила, що в її допінг-тесті виявлений мельдоний. Препарат 29-річна тенісистка, за її зізнанням, застосовувала майже 10 років за порадою лікаря і не знала, що з 1 січня він входить в заборонений список ВАДА. Пробу росіянка здала 26 січня, після поразки від Серени Вільямс у чвертьфіналі Australian Open.
Про дискваліфікацію спортсменки Міжнародна федерація тенісу (ITF) повідомила 8 червня. Росіянка відразу ж заявила, що оскаржить свою дискваліфікацію в CAS.