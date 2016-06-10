Плавець Говорів переміг на етапі престижної серії "Маре Нострум" у Франції

У Кані (Франція) відбувся другий етап серії «Маре Нострум», де у другий день змагань українець Андрій Говоров переміг у плаванні батерфляєм на дистанції 50 м., повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

Українець встановив рекорд змагань, пропливши дистанцію за 22,94 секунди. У боротьбі за друге місце бразилець Енріке Мартиньш на 0,04 секунди випередив росіянина Олександра Попкова.

На дистанції 100 м вільним стилем Говоров виграв кваліфікацію і з першим результатом (49,12) вийшов у фінал «А», але не стартував.

У перший день змагань в Кані Говорів переміг на дистанції 50 м вільним стилем.

Як повідомляв УНІАН, на першому етапі серії «Маре Нострум» в Монако Говірок також здобув дві перемоги - на 50 м батерфляєм і на 50 м вільним стилем.