Плавець Говоров здобув дві перемоги на першому етапі "Маре Нострум" в Монако

У Монте-Карло (Монако) пройшов перший етап серії «Маре Нострум», в рамках якого українські плавці завоювали три медалі – дві золоті та одну срібну, інформує офіційний сайт змагань.

Андрій Говоров двічі піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. У плаванні на 50 м батерфляєм українець фінішував першим із результатом 23,30 секунди. Другим став австрієць Саша Субарскі, програвший Говорову 0,94 секунди, третім – француз Антуан Ралеф (+1,10). Відзначимо, що в 1/8 фіналу Говоров встановив рекорд змагань, фінішувавши з часом 23,17 секунди.

На дистанції 50 м вільним стилем Говорів переміг з новим рекордом України - 21,62 секунди, випередивши на 0,54 секунди француза Клемана Міньйона, на 0,95 росіянина Андрія Гречина.

Дар'я Степанюк здобула срібну медаль в плаванні на 50 м батерфляєм з результатом 27,09 секунди. Швидше була тільки шведка Тереза Альсхаммар (26,28). Трійку призерів замкнула італійка Люція Мартелли (27,58).

Етап Кубка світу в Монако відбувся 4-5 червня.