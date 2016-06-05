Найкращий тенісист світу Джоковіч вперше у кар'єрі виграв "Ролан Гаррос"

Перша ракетка світу Новак Джоковіч вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном відкритого чемпіонату Франції "Ролан Гаррос".

У сьогоднішньому фінальному матчі Джоковіч в чотирьох сетах обіграв британця Енді Маррея - 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.

Раніше Джоковіч вже вигравав три інших турніру серії Grand Slam - US Open, Australian Open і "Вімблдон". Таким чином, він став восьмим спортсменом в історії тенісу, який протягом кар'єри вигравав всі головні турніри світу. Раніше це досягнення підкорялося Рафаелю Надалю, Роджеру Федереру, Андре Агассі, Рою Емерсону, Роду Лейверу, Дону Баджу та Фреду Перрі.

Крім того, після перемоги на "Ролан Гаррос" Джоковіч вийшов на четверте місце серед всіх тенісистів за кількістю перемог на турнірах Grand Slam. На даний момент у серба 12 таких перемог, у Рафаеля Надаля і Піта Сампраса - по 14, Роджера Федерера - 17.

Як повідомляв УНІАН, вчора перемогу на жіночому турнірі "Ролан Гаррос" несподівано здобула 22-річна іспанка Гарбіньє Мугуруса, яка у фіналі обіграла найкращу тенісистку світу Серену Вільямс.