Голова оргкомітету велогонки Race Horizon Park звинуватив комісара у частковому скасуванні змагань

Голова організаційного комітету велогонки Race Horizon Park Олександр Башенко вважає скасування велогонки Horizon Park Race Maidan 2016, яке відбулось 28 травня неправильним рішенням, і покладає провину за зрив велогонки на комісара Мартіна Брюйна, повідомляє прес-служба оргкомітету.

«Гонку варто було продовжити. Погодні умови та падіння частини спортсменів на трасі — не привід для зупинки велогонки. В усьому спортивному світі це нонсенс. Відповідальність за зрив велогонки та не набрані очки спортсменів покладаю на головного комісара», — зазначає Башенко.

Нагадаємо, 28 травня під час ходу гонки Horizon Park Race Maidan 2016 почалася сильна злива, що призвела до падіння частини пелотону на мокрій бруківці на спуску по вул. В.Васильківська. Після цього епізоду, що буває на багатьох змаганнях, нідерландський комісар Брюйн ухвалив рішення нейтралізувати, тобто перезапустити гонку, посилаючись на падіння велосипедистів через дощ. Відповідно 2\3 команд сприйняла це як скасування велогонки, залишили трасу і відправились у розташування команд. У результаті, на старт повернулась лише третина команд.

«Внаслідок цього комісар, не порадившись з організаторами та не отримавши дозвіл від орг.комітету, вирішив зменшити відстань кола з 9 км до 4 км, що суперечить міжнародним правилам», — підкреслив Олександр Башенко.

Він також додав, що по міжнародним правилам мінімальна відстань кола повинна бути не менше 10 км. «Ми дуже довго погоджували і просили відповідні органи, щоб нам дозволили зменшити коло до 9 км. І навіть після «врізання» кола, комісар не зміг дати чіткого розуміння як будуть враховуватись результати гонки в загальний рейтинг. Тому директор гонки Денис Шолудько, враховуючи, що чіткого розуміння перебігу гонок немає та відсутні більше двох третіх учасників на трасі, був вимушений скасувати велогонку Horizon Park Race Maidan. Я повністю підтримую позицію директора велогонки», — зауважив президент Федерації велоспорту України Башенко.

«Після я провів консультації з усіма спортивними директорами і мені жоден не підтвердив, що рішення комісара виправдане. Крім того, більш досвідчені менеджери запевнили, що не пам’ятають коли ще раніше через дощ хоч хтось нейтралізовував велогонки. Я навіть запитав велогонщиків, що найбільше постраждали внаслідок падіння. Але навіть вони не підтримали рішення комісара, мовляв велоспорт це травматичний вид спорту і падіння — це нормальна справа для гонщиків», — підкреслив Башенко.

"Федерація велоспорту України та оргкомітет Race Horizon Park буде звертатися до UCI за коментарем щодо неправомірних дій комісара та буде добиватися для нього відповідного покарання", - зазначається у релізі.