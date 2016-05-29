Українська гімнастка Різатдінова виграла "золото" на етапі Кубка світу

Українка Ганна Різатдінова виграла золоту медаль на етапі Кубка світу з художньої гімнастики, який проходить в столиці Болгарії, Софії.

Спортсменка була кращою у вправах з обручем, її результат - 18,700. Друге місце в змаганні зайняла Ен Чжей Сон з Південної Кореї (18,750), третє - росіянка Діна Аверіна (18,350).

Крім того, вчора Різатдінова здобула срібло в індивідуальному багатоборстві, поступившись першим місцем росіянці Яні Кудрявцевої.