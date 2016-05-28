Світоліна обіграла сербку Іванович і вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гарос

В Парижі завершився матч 3-го кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Еліна Сивтолина перемогла Ану Іванович із Сербії і вийшла в 1/8 фіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.

У грі 18-ї і 14-ї ракеток турніру посіяна нижче українка в самому початку гри виявилася в ролі наздоганяючої, але зуміла зробити "зайвий" брейк в кінці сету і вирвати перемогу.

За схожим сценарієм проходила і друга партія, де по ходу Іванович вела з рахунком 4:2. Тим не менш,потім українка виграла чотири гейми поспіль, спочатку зрівнявши рахунок, а потім і перемігши в сеті і матчі в цілому.

У матчі четвертого кола українка зустрінеться з переможцем протистояння за участю першої ракетки світу - Серена Вільямс (США) проти Крістіни Младенович (Франція).

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу проходить в Парижі на кортах "Ролан Гаррос" з 22 травня по 5 червня.