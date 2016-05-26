Шарапову, яку відсторонили від змагань за допінг, внесли до заявки на Олімпіаду в Ріо

Російська тенісистка Марія Шарапова буде внесена у заявку для участі в Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро, заявив "Р-Спорт" президент Федерації тенісу Росії (ФТР), член МОК Шаміль Тарпіщев.

Згідно з правилами відбору на Олімпійські ігри 2016 року, в одиночному розряді від однієї країни можуть виступити чотири тенісистки, розташовані вище за інших співвітчизниць в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Згідно з рейтингом від 23 травня Шарапова (23-е місце) йде другою серед росіянок слідом за Світланою Кузнєцовою (15).

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Як повідомляв УНІАН, Шарапова 7 березня на спеціально організованій прес-конференції заявила, що отримала повідомлення про те, що в її допінг-пробі, взятій під час виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії, знайдені сліди мельдонію. Російська тенісистка була тимчасово відсторонена від участі у всіх турнірах з 12 березня.