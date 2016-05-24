Світоліна вийшла у друге коло тенісного турніру "Ролан Гаррос"

Гра завершилася з рахунком 6:1, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Посіяна на турнірі під 18-м номером українка мала повну перевагу в грі з суперницею. Українка розгромила румунку у першій партії і мала солідну перевагу в три гейми за підсумками другого сету.

Таким чином, Світоліна стала другою українкою, яка пробилася у друге коло змагань.

Як повідомляв УНІАН, раніше в жіночому турнірі в матчі першого раунду Катерина Бондаренко несподівано обіграла італійку Роберту Вінчі, яка була сьомою сіяного на турнірі - 6:1, 6:3. Разом з тим, ще дві українки програли і покинули турнір. Марина Заневська в двох сетах поступилася німкені Аннікі Бек (1:6, 2:6), а Леся Цуренко - француженці Каролін Гарсії (3:6, 5:7).

Сьогодні вдень також єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді Ілля Марченко поступився представнику Домініканської республіки Віктору Естрелла Бургосу. Матч завершився у трьох сетах - 5:7, 4:6, 3:6.