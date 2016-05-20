Плавець Романчук завоював другу бронзову медаль чемпіонату Європи

У Лондоні завершилися фінали чергового дня чемпіонату Європи з водних видів спорту, де в плаванні на 800 метрів вільним стилем українець Михайло Романчук завоював бронзову медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець подолав дистанцію за 7 хвилин 47.99 секунди, відставши від переможця на 5.66 сек.

Як і двома днями раніше, на дистанції 1500 метрів, цього разу основними суперниками українця були два італійця, які, в підсумку, випередили нашого спортсмена. Переможцем запливу знову став неодноразовий чемпіон світу і Європи італієць Грегоріо Пальтріньєрі, друге місце на рахунку Габріеле Детті.

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Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 19 нагород - 5 золотих, 9 срібних і 5 бронзових медалей. Команда займає 5-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (10-3-6), Італії, Великобританії та Угорщини.

За загальною кількістю нагород українці ділять 3-е місце з Росією - по 19 нагород, поступаючись Італії (28) і Великобританії (24).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.