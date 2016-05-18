Мін'юст США почав розслідування щодо застосування допінгу російськими спортсменами

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на свої джерела, знайомі з ситуацією, передає РБК.

Як повідомили виданню два джерела, прокуратура Східного округу Нью-Йорка вивчає інформацію про те, що хтось із російських чиновників, спортсменів, тренерів і представників антидопінгових служб міг бути причетний до вживання допінгу. При цьому жодних подробиць розслідування не наводиться.

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Передбачається, що розслідування буде здійснюватися за статтями «злочинна змова» і «шахрайство».

Видання вказує, що федеральна влада США має право заводити справи щодо іноземців, якщо правопорушення має якесь відношення до США. Мова, наприклад, може йти про ситуації, до якої має відношення американський банк.

Джерело The New York Times зазначає, що одним з тих людей, діяльність яких вивчає прокуратура, є Григорій Родченков, який раніше заявив про те, що мав відношення до застосування допінгу в російському спорті.

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Як повідомляв УНІАН, екс-голова Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков розкрив подробиці процесу підміни проб російських спортсменів під час Олімпійських ігор Сочі-2014. За його словами, підміну проб атлетів в Сочі здійснювала ціла група осіб, в тому числі співробітники ФСБ.