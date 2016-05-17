Українця Власкова обрано віце-президентом Європейської Ліги плавання

Наш представник буде займати високу посаду протягом чотирьох років.

В Лондоні на виборчому конгресі Європейської Ліги плавання (LEN) Андрія Власкова обрано віце-президентом LEN. Кандидатуру українського спеціаліста, який працював головним суддею з плавання на Олімпійських іграх-2012 та призначений на цю високу посаду на Іграх-2016, підтримала більшість представників. Власков буде займати посаду віце-президента LEN найближчі чотири роки.

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