Українські стрибуни у воду здобули десяту медаль для збірної на чемпіонаті Європи

У Лондоні завершилися змагання в синхронних стрибках у воду з 10-метрової платформи в рамках чемпіонату Європи з водних видів спорту, де бронзову медаль завоювали українці Олександр Горшковозов і Максим Долгов, повідомляє офіційний сайт змагань.

Український дует набрав за шість стрибків у сумі 429.75 бали, відставши від переможців змагань - дуету з Німеччини Патрік Хаусдінг і Саша Кляйн - на 15.51 бали. Втім, набагато більш прикрим для нашого дуету стало відставання від посівшого 2-е місце дуету з Великобританії, який "зірвав" заключний стрибок - всього 0,96 бала.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні українки завоювали дві срібні медалі в синхронному плаванні, а Ілля Кваша став володарем бронзи в стрибках з 3-метрового трампліну.

Таким чином, на рахунку збірної України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Лондоні вже 10 нагород - золото Іллі Кваші в стрибках у воду з метрового трампліну, 7 срібних медалей та 2 бронзові в стрибках та синхронному плаванні. Команда посідає 3-е місце в загальному заліку, поступаючись збірній Росії (8-0-2) і Німеччини (2-0-0).

Чемпіонат Європи з водних видів спорту (плавання, синхронне плавання, стрибки у воду) проходить в Лондоні з 9 по 22 травня.