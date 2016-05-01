Долгополов вийшов до другого етапу престижного тенісного турніру в Мадриді
23:49, 01 травня 2016Інше
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Український тенісист обіграв у першому раунді американця Стіва Джонсона.
Долгополов обіграв американця Джонсона / btu.org.ua
Український тенісист Олександр Долгополов вийшов до другого раунду турніру в Мадриді з призовим фондом в 4,8 мільйона євро.
На першому етапі він переграв у трьох сетах американця Стіва Джонсона - 3:6, 6:3, 7:6 (4).
Наступний суперник Долгополова визначиться у протистоянні Мілоша Раоніча і Томазо Беллуччі.
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