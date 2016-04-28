Марченко програв у другому колі тенісного турніру в Стамбулі

На тенісному турнірі TEB BNP Paribas Istanbul Open (категорія: ATP World Tour 250) в Стамбулі завершився матч другого кола, в якому українець Ілля Марченко програв Даміру Джумхуру з Боснії і Герцеговини.

Матч завершився з рахунком 3:6, 7:5, 3:6, повідомляє Великий теніс України.

Три брейки, у тому числі і за рахунку 5:3, вдалося зробити боснийцу в стартовому сеті, в той час як Марченко зумів виграти лише один гейм на подачі суперника.

Вже у наступному сеті за рахунку 3-2 було два брейкпоїнти у Джумхура. Українець свою подачу захищає. Зазначимо, що ні до цього, ні після (до 11 геймі) шансів зробити брейк у жодного з суперників не було. І тільки в одинадцятому геймі Марченко реалізує прихований сетбол, а потім вже на своєму геймі зрівнює рахунок по партіях.

У вирішальному сеті Дамір робить брейк зі старту і утримує його до кінця матчу. Лише один брейкпоинт був у нашого тенісиста в третій партії за рахунку 2-4). Матч тривав більше двох годин.

Як повідомляв УНІАН, раніше в матчі першого кола Марченко обіграв Максимо Гонсалеса з Аргентини з рахунком 6:3, 3:6, 6:1.